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New York: violenta contrazione per Corning

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Corning
In forte ribasso il produttore di vetri speciali e ceramiche, che mostra un -9,57%.
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