Milano 12:06
52.191 -0,42%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
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Londra 12:06
10.484 -0,31%
Francoforte 12:06
24.867 -0,53%

Parigi: in calo STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo STMicroelectronics
Pressione sul microchip-maker italo-francese, che tratta con una perdita del 2,79%.
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