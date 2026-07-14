Milano 12:25
52.565 -0,46%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:25
10.457 -0,40%
Francoforte 12:25
24.994 -0,48%

Parigi: in calo EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo EssilorLuxottica
Seduta in ribasso per il gruppo di occhialeria, che mostra un decremento del 3,34%.
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