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Parigi: calo per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Capgemini
Rosso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che sta segnando un calo del 2,20%.
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