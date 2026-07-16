Parigi: si concentrano le vendite su Schneider Electric
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo industriale francese, con una flessione del 2,57%.
Lo scenario su base settimanale di Schneider Electric rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 258,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 271,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 254,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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