Schneider Electric si rafforza nell'AI industriale con l'acquisizione di Cognite per 3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Schneider Electric , società quotata a Parigi attiva nella gestione dell'energia e nell'automazione, ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del 100% di Cognite Holding, fornitore di software per dati industriali e IA, in una transazione interamente in contanti del valore di 3,1 miliardi di dollari.



"Questa acquisizione rafforza AVEVA, la società di software industriale interamente controllata da Schneider Electric, nei segmenti di mercato a più alta crescita e posiziona Schneider Electric al centro della prossima fase dell'intelligenza industriale.", ha osservato Olivier Blum, CEO di Schneider Electric.



Cognite è stata fondata nel 2017 e oggi impiega più di 800 persone in America, Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico, specializzandosi in piattaforme di dati e intelligenza artificiale native del cloud. La sua tecnologia consente l'integrazione e la contestualizzazione di dati industriali complessi attraverso un modello dati unificato e un grafo della conoscenza, supportando analisi avanzate e applicazioni basate sull'intelligenza artificiale per le industrie ad alta intensità di capitale. Nel 2025, il fatturato annuo ha superato i 170 milioni di dollari, grazie a una crescita del 36% delle prenotazioni ARR e a una rapida adozione della piattaforma Atlas AI.



Il perfezionamento dell'operazione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'ottenimento delle necessarie approvazioni normative. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nei prossimi trimestri. Al termine dell'operazione, Cognite verrà integrata in AVEVA e sarà interamente consolidata e contabilizzata all'interno della divisione Industrial Automation di Schneider Electric.





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