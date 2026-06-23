Milano 12:27
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Londra 12:27
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Parigi: scambi negativi per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Schneider Electric
Ribasso per il gruppo industriale francese, che presenta una flessione del 3,31%.
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