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Parigi: performance negativa per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Schneider Electric
Rosso per il gruppo industriale francese, che sta segnando un calo del 2,34%.
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