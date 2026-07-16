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Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 10 luglio

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Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 10 luglio
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 10 luglio su base settimanale (WoW) 41 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente 61 Mld piedi cubi (la previsione era 45 Mld piedi cubi).
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