USA, stoccaggi gas ultima settimana sotto le attese a +41 BCF

Nella settimana terminata il 10 luglio 2026

(Teleborsa) - Frenano gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 10 luglio 2026 sono risultati in crescita di 41 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela inferiore al consensus (45 BCF), e alla variazione della settimana precedente (+61 BCF).



Le scorte totali si sono dunque portate a 3.024 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,7% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.045 BCF) ma in salita del 6,4% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.843 BCF.

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