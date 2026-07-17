Milano 9:52
52.080 -0,56%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:52
10.608 +0,34%
24.827 -0,36%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Discesa moderata per il derivato italiano, che chiude la giornata del 16 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52.720. Primo supporto visto a 52.200. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 52.030.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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