Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Discesa moderata per il derivato italiano, che chiude la giornata del 16 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52.720. Primo supporto visto a 52.200. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 52.030.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)