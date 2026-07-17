Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Seduta trascurata per indice spagnolo, che archivia la giornata con un controllato +0,15%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 19.367,4. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 19.258,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 19.212,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)