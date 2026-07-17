Milano 9:53
52.082 -0,56%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:53
10.610 +0,36%
24.832 -0,34%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Contenuto ribasso per il maggiore indice americano, che archivia la sessione in flessione dello 0,51%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 7.567,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7.507,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7.481,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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