Milano 12:51
52.039 -0,64%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 12:51
10.561 -0,10%
Francoforte 12:51
24.783 -0,53%

Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,74% alle 13:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 51.983,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,74% alle 13:00
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,74% alle 13:00 e si muove in territorio negativo a 51.983,82 punti.
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