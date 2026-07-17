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/ Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,74% alle 13:00
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,74% alle 13:00
Il FTSE MIB continua gli scambi a 51.983,82 punti
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17 luglio 2026 - 13.00
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