Milano 10:32
51.241 -1,05%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
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Londra 10:32
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Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,07% alle 10:30

Il FTSE MIB si muove a 51.231,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,07% alle 10:30
Milano, in perdita dell'1,07% alle 10:30, tratta in ribasso a 51.231,25 punti.
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