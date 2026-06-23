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Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,28% alle 13:00
Il FTSE MIB si muove a 52.119,45 punti
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23 giugno 2026 - 13.00
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Milano, in perdita dell'1,28% alle 13:00, tratta in ribasso a 52.119,45 punti.
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