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Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,28% alle 13:00

Il FTSE MIB si muove a 52.119,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,28% alle 13:00
Milano, in perdita dell'1,28% alle 13:00, tratta in ribasso a 52.119,45 punti.
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