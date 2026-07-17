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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,64%)

Il DAX passa di mano in avvio a 24.755,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,64%)
Debole l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,64%, dopo aver iniziato a 24.755,09 punti.
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