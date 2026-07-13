Milano 12:33
52.700 +0,16%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:33
10.473 -0,23%
Francoforte 12:33
25.077 +0,04%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,3%)

Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 52.455,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,3%)
Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,30%, dopo aver iniziato a 52.455,54 punti.
Condividi
```