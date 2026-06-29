Milano 15:17
51.287 +0,04%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:17
10.505 -0,03%
Francoforte 15:17
24.711 +0,16%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,22%)

Il DAX prende il via a 24.724,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,22%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,22%, a quota 24.724,34 in apertura.
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