Milano 9:38
52.243 -0,32%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
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Londra 9:38
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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,08%)

Il DAX prende il via a 25.018,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,08%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,08%, a quota 25.018,95 in apertura.
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