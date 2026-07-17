Milano 15:33
51.632 -1,42%
Nasdaq 15:33
28.424 -2,07%
Dow Jones 15:33
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Londra 15:33
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Francoforte 15:33
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Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,24%

Il Dow Jones esordisce a 52.426,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,24%
L'indice dei più importanti titoli USA mostra un decremento dello 0,24%, a quota 52.426,46 in apertura.
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