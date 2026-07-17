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/ Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,24%
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,24%
Il Dow Jones esordisce a 52.426,46 punti
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Finanza
17 luglio 2026 - 15.33
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