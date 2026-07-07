Milano 16:30
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Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,09%

L'indice dei colossi USA esordisce a 53.104,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,09%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,09%, a quota 53.104,06 in apertura.
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