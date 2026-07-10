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Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,26%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 52.622,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,26%
Il Dow Jones avanza dello 0,26%, a quota 52.622,92 in apertura.
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