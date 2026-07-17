Consumi energetici: picco dell'anno a 57,98 GW in scia a caldo record

(Teleborsa) - Il caldo estremo degli ultimi giorni spinge i consumi energetici che nelle ultime 36 ore hanno raggiunto i massimi dell'anno. Secondo quanto si evince dai dati riportati sul portale di Terna, dove sono raccolte tutte le statistiche sulla domanda, nella giornata di ieri, 15 luglio, si é registrata tra le 15 e le 16 la massima punta oraria di fabbisogno del 2026, pari a 57.985 MW. Il dato, provvisorio e soggetto a rettifica, è in aumento del 4,6% rispetto al picco del 2025, pari a 55.450 MW.



Picco del caldo che si raggiungerà sabato 18 luglio, quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore, ma da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature.

Il clima bollente degli ultimi due mesi ha però già portato a conseguenze pesanti: nel periodo 25 maggio-30 giugno, tra gli over-65 in Italia si è registrato un eccesso di mortalità pari al +3%, con la grande maggioranza dei decessi che ha riguardato 'grandi anziani' over-85.



Il dato arriva dalla Cabina di regia che si è tenuta ieri al ministero della Salute: i dati evidenziano anche come il mese di giugno 2026, a livello globale, sia stato "il secondo più caldo di sempre". La Sardegna, in particolare, è sulla graticola: ieri la temperatura record di 47.2 gradi si è toccata nella stazione di Ollastra.









(Foto: © Aleksandr Papichev/123RF)

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