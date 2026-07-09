Hera, entra in funzione impianto fotovoltaico di nuova generazione nello stabilimento Fabbri 1905 ad Anzola

(Teleborsa) - Il Gruppo Hera e Fabbri 1905 annunciano l’entrata in funzione nella sede produttiva di Anzola di un impianto fotovoltaico di nuova generazione.



L’impianto da 900 kWp, che copre una vasta area del tetto dello stabilimento Fabbri 1905 e non ha richiesto consumo aggiuntivo di suolo, - spiega una nota - consentirà di raggiungere una quota annua di energia autoprodotta da fonte rinnovabile pari a 1 GWh, destinata per il 95% all’autoconsumo e per il restante 5% all’immissione in rete. L’installazione permetterà di generare energia pulita, contribuendo significativamente alla riduzione di emissioni inquinanti nell’ambiente: in particolare, si eviteranno 280 tonnellate di anidride carbonica l’anno e 8.400 tonnellate sui 30 anni di vita stimata dell’impianto, un assorbimento equivalente a quello di un bosco di 21.000 alberi.



Grazie all’autoproduzione, l’impianto garantirà al contempo anche un risparmio sui costi energetici dell’azienda, che opera in 100 diversi Paesi nel mondo ed è saldamente guidata dalla famiglia Fabbri, giunta oggi alla sua quinta generazione. Anche grazie alla rapidità con cui è stato completato e messo in funzione, l’intervento ha garantito anche l’accesso al credito d’imposta previsto dal piano Transizione 5.0, riducendo ulteriormente per l’azienda i tempi di rientro dell’investimento, già stimati in cinque anni.



L’impianto è stato realizzato da F.lli Franchini, la controllata del Gruppo Hera specializzata nella realizzazione di impianti e soluzioni per l’efficientamento energetico per il mondo industriale. Nel quadro della proposta multiservizio Hera Business Solutions, la multiutility si occuperà anche dell’analisi dei reflui dei processi di depurazione, che coinvolgono le diverse linee produttive di Fabbri 1905. L’obiettivo di questo ulteriore progetto è migliorare la gestione complessiva del processo depurativo e identificare eventuali possibilità di ottimizzazione dei flussi di stabilimento grazie all’integrazione delle diverse competenze nella gestione integrata di rifiuti, ciclo idrico e servizi energetici presenti nelle diverse aziende del Gruppo.



Questa iniziativa è in linea con uno dei pillar strategici dell’ultimo Bilancio di sostenibilità di Fabbri 1905 che dedica un'attenzione speciale all'economia circolare, un tema cruciale nel processo di transizione ecologica.



Il progetto, inoltre, è coerente con la strategia di lungo termine per la neutralità climatica del Gruppo Hera, che prevede azioni mirate non soltanto sulle proprie emissioni dirette, ma anche sulle emissioni indirette derivante dai consumi energetici dei clienti.

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