Stoxx Europe, Bank of America alza obiettivo a 630

(Teleborsa) - Bank of America alza il target price di fine anno per lo Stoxx 600 europeo da 590 a 630 punti, in scia alle prospettive più favorevoli per l’economia dell’Eurozona e gli effetti del programma di stimoli fiscali tedesco.



Gli analisti ritengono che, se da un lato, la Banca Centrale Europea alzerà nuovamente i tassi a settembre, dall'altro lato restano ancora più convinti che effettuerà tagli al costo del denaro nel 2027, portando il tasso sui depositi al 2% o al di sotto entro la fine del 2027".



Inoltre, ritengono che l’inflazione legata ai costi energetici derivanti dalla guerra in Iran, che ha spinto l'Eurotower ad alzare i tassi a giugno, si rivelerà "molto meno persistente" di quanto temano i funzionari, sottolineando che la natura dell'attuale shock energetico è "lontanissima" rispetto a quella della guerra in Ucraina nel 2022, osservando poi che "l'offerta è più resiliente di quanto non fosse" in quell’anno e che la domanda è "certamente non così forte come lo era" durante la riapertura post Covid.



Gli esperti ricordano anche che la Germania ha annunciato all’inizio di questa settimana un importante pacchetto di riforme che include sgravi fiscali sul reddito, riduzione della burocrazia e modifiche al sistema pensionistico.



Sebbene la Banca ritenga che sia necessario del tempo perché le riforme vengano implementate e influenzino l’economia tedesca, sottolineano che "il tentativo di combinare il rafforzamento della domanda interna, l’aumento dell’offerta di lavoro e la riduzione della burocrazia potrebbe contribuire ad attenuare, anche se probabilmente non a compensare, le pressioni strutturali al ribasso".

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