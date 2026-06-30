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Francia, Consumi familiari (MoM) in maggio

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Francia, Consumi familiari (MoM) in maggio
Francia, Consumi familiari in maggio su base mensile (MoM) +0,5%, in aumento rispetto al precedente -0,5% (la previsione era +0,2%).

(Foto: di Pexels da Pixabay)
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