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Crolla a New York Synopsys

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Synopsys
Pressione sul fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,22%.
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