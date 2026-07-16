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Crolla a New York Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Lumentum Holdings
A picco la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che presenta un pessimo -6,29%.
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