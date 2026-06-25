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Crolla a New York Palantir Technologies

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Palantir Technologies
Ribasso scomposto per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che esibisce una perdita secca del 5,25% sui valori precedenti.
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