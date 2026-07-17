Francoforte: performance negativa per Puma

(Teleborsa) - Ribasso per Puma , che presenta una flessione dell'1,91%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Puma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,89%, rispetto a -0,3% del MDAX ).





La tendenza di breve di Puma è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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