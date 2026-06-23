Scivolone di Puma (-7%) a Francoforte in scia alla view negativa di Bernstein sul secondo trimestre

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare per le azioni Puma che crollano di oltre il 7% alla Borsa di Francoforte.



Una performance che si registra in scia alle aspettative negative che emergono da un report pubblicato da Bernstein in vista dei risultati dell'azienda di abbigliamento sportivo, in calendario il 31 luglio prossimo.



Gli analisti hanno rivisto al ribasso le proprie previsioni sul fatturato di Puma, stimando ora un calo del 9% a cambi costanti e una contrazione del 9,6% del dato reported per il secondo trimestre.



Bernstein prevede poi un EBIT di -46 milioni, un AEBIT di -34 milioni e un risultato netto di -83 milioni nel secondo trimestre.



Inoltre, ha ridotto la stima sull'EPS per l'intero anno da -1,30 a -1,42 euro, in scia a una maggiore normalizzazione dell'attività e confronti sfavorevoli nel canale della grande distribuzione statunitense.



Alla luce di una minore attività promozionale, un miglioramento del mix di vendite dirette al consumatore e prezzi di vendita più elevati sulle scorte svalutate, Bernstein ha invece rivisto al rialzo le stime sul margine lordo al 47,3%.

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