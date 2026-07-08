Francoforte: giornata depressa per Puma

(Teleborsa) - Rosso per Puma , che sta segnando un calo del 3,53%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Puma rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Puma è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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