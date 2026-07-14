Francoforte: rosso per Puma

(Teleborsa) - Sottotono Puma , che passa di mano con un calo del 2,11%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Puma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,5%, rispetto a -4,71% del MDAX ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 28,52 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 28,25. L'equilibrata forza rialzista di Puma è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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