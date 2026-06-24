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Francoforte: andamento sostenuto per Puma

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Puma
Balza in avanti Puma, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,67%.
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