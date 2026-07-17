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L'Indice dei servizi di consumo italiano scambia in rosso a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'Indice dei servizi di consumo italiano scambia in rosso a Piazza Affari
Giornata da dimenticare per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che retrocede a 24.175,71 punti, ritracciando dell'1,53%.
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