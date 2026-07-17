Londra: andamento rialzista per Mondi
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di carta e imballaggi, con una variazione percentuale dell'1,92%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mondi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Mondi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,652 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,944.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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