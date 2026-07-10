Londra: positiva la giornata per Mondi

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di carta e imballaggi , che lievita dell'1,86%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mondi rispetto all'indice di riferimento.





Lo studio di Mondi presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 6,997 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 7,221. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 6,871.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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