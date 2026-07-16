Londra: scambi al rialzo per Mondi
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di carta e imballaggi, che guadagna bene, con una variazione del 2,50%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Mondi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,35%, rispetto a -0,03% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo scenario di medio periodo di Mondi ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7,371 sterline. Supporto a 7,125. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7,617.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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