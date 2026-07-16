Londra: scambi al rialzo per Mondi

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di carta e imballaggi , che guadagna bene, con una variazione del 2,50%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Mondi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,35%, rispetto a -0,03% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di medio periodo di Mondi ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7,371 sterline. Supporto a 7,125. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7,617.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```