Milano 12:55
51.995 -0,72%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 12:55
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Francoforte 12:55
24.768 -0,59%

Londra: risultato positivo per Severn Trent

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Severn Trent
Seduta positiva per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue, che avanza bene del 2,95%.
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