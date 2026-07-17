Londra: andamento rialzista per Severn Trent
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue, che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Severn Trent evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Severn Trent rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Severn Trent. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 30,61 sterline. Primo supporto visto a 29,99. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 29,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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