Londra: andamento rialzista per Severn Trent

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Severn Trent evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Severn Trent rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Severn Trent . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 30,61 sterline. Primo supporto visto a 29,99. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 29,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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