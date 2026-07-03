Londra: andamento sostenuto per Weir Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Weir Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Weir Group rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25,15 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24,67. L'equilibrata forza rialzista di Weir Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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