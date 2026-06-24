New York: peggiora Principal Financial Group

(Teleborsa) - Retrocede molto il gruppo di servizi finanziari americani , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,92%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Principal Financial Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Principal Financial Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 109,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 107,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 112,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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