New York: rosso per Palo Alto Networks
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di servizi di sicurezza informatica, con una flessione del 3,47%.
L'andamento di Palo Alto Networks nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Palo Alto Networks. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Palo Alto Networks evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 336,5 USD. Primo supporto a 320,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 313,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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