Palo Alto Networks, CEO: per promuovere AI su larga scala costi token devono calare fino al 90%

(Teleborsa) - Il CEO di Palo Alto Networks , Nikesh Arora, ha avvertito che i costi dei token devono calare fino al 90% per promuovere l'adozione su larga scala dell'intelligenza artificiale.



"Penso che il 54% sia un buon inizio", ha dichiarato Arora in un'intervista alla CNBC giovedì, dopo che il CEO di OpenAI, Sam Altman, aveva affermato, sempre alla CNBC, che l'ultimo modello del laboratorio di ricerca all'avanguardia è il 54% più efficiente in termini di token per la programmazione agentica. "Penso che probabilmente ci vorrà un altro tentativo".



Arora ha affermato che l'efficienza dei token deve scendere fino al 20% nei prossimi dodici mesi e al 90% entro l'anno successivo.



L'aumento dei costi dei token è emerso come un grosso problema per le aziende e mette a dura prova i budget per l'IA. I prezzi attuali, ha affermato, rendono sempre più difficile per le aziende implementare strumenti di IA.



(Foto: Rappresentazione artistica dell'approccio relazionale all'informatica)

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