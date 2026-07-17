New York: seduta difficile per Coca Cola

(Teleborsa) - A picco il gigante americano della bevanda più famosa al mondo , che presenta un pessimo -4,3%.



L'andamento di Coca Cola nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'esame di breve periodo di Coca Cola classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 84,15 USD e primo supporto individuato a 79,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 88,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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