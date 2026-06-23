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Parigi: giornata negativa in Borsa per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata negativa in Borsa per Renault
Ribasso per la casa automobilistica francese, che passa di mano in perdita del 4,39%.
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