Parigi: rosso per Renault
(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica francese, che tratta con una perdita dell'1,89%.
L'andamento di Renault nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo di Renault si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 27,94 Euro. Supporto stimato a 27,35. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 28,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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