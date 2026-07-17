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Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice del settore alimentare italiano

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Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice del settore alimentare italiano
Il Comparto alimentare a Piazza Affari guadagna l'1,16% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 71.339,47 punti.
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