Milano 15:39
51.798 -0,16%
Nasdaq 15:39
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Dow Jones 15:39
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Londra 15:39
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Sottotono il Dow Jones 30, che chiude la seduta con un calo dello 0,77%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52.487,9. Primo supporto visto a 51.975,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51.804,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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