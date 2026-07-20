Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Sottotono il Dow Jones 30, che chiude la seduta con un calo dello 0,77%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52.487,9. Primo supporto visto a 51.975,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51.804,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)